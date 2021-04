Twitter trabaja en un botón de propina

Twitter es un lugar extraño, dependiendo del humor del día puede ser un lugar de memes y risas imparables o de odio y bullying digital, pero ¿dejarías propina por un buen tweet? Aparentemente, la red social está trabajando en un botón que te permitiría dejar una propina a los creadores de contenido.

El descubrimiento del botón fue publicado por Jane Manchun Wong. Ella se dedica a buscar en el código de las aplicaciones, especialmente Twitter, nuevas funcionalidades. En esta ocasión encontró una que se llama ‘Tip Jar’ (tarro de las propinas) que aparecería en el perfil de los usuarios y daría varias opciones de pago como PayPal o Venmo, una aplicación muy popular en Estados Unidos para envío de dinero; entre otras.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2021