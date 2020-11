Twitter advertirá cuando des ‘me gusta’ a trinos con noticias falsas

Twitter ha creado una campaña frontal frente a la información falsa. O al menos ha hecho más esfuerzos que Facebook, lo que supone un alivio. Quizás uno de los momentos más emblemáticos de las elecciones en los Estados Unidos fue cuando la plataforma añadió la etiqueta de ‘trinos con información incompleta’ a la mayoría de publicaciones en la línea de tiempo del actual presidente de los Estados Unidos.

Los esfuerzos por etiquetar estas publicaciones parecen estar en buen camino, pues la plataforma sigue añadiendo y expandiendo la función. Esta semana anunció que ahora advertirá a los usuarios antes de que compartan cualquier publicación que haya sido marcada con esta etiqueta, en esfuerzo por combatir la información falsa en la red social.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we’re expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020