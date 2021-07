Tweetdeck ahora será más parecido a Twitter

TweetDeck es una herramienta fundamental para community managers y creadores de contenido, pero la verdad es que todo indicaba que Twitter se había olvidado de su existencia. Hoy, la empresa nos dio una sorpresa publicando el nuevo diseño que tendrá la plataforma y parce que sus cambios fueron hechos hasta en el más pequeño detalle.

We’re testing this preview with a small group of randomly-selected people in the United States, Canada, and Australia to start. If you’re eligible, you’ll see an invitation within TweetDeck to opt in.

— TweetDeck (@TweetDeck) July 20, 2021