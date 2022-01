Tinder prepara un código para que tus amigos examinen tus futuros ‘match’ en tiempo real

No hace falta explicar cómo funciona Tinder para entender la novedad que la app está preparando. Sin embargo repasemos: creas una cuenta en donde describas tus intereses y señales tu ubicación, comienzas a ver perfiles de posibles prospectos y si las fotos de alguien te llaman la atención, le das ‘me gusta’ deslizando la pantalla a la derecha. Si tienes suerte, y desde esa cuenta te dan otro ‘like’ de vuelta, entonces comenzarán a chatear hasta que decidan encontrarse en persona. Hasta ahora, la experiencia en la app es entre tú, tu teléfono y el usuario que te interese. Sin embargo, Tinder confirmó que su próximo paso será permitir que tus amigos también se unan a tu búsqueda en tiempo real.

La idea del metaverso parece haber inspirado a varias compañías a seguir emulando situaciones reales en el mundo virtual y Tinder se ha unido al club. La plataforma está probando una nueva función llamada Swipe Party, que permitirá que tus amigos (sin importar si tienen cuenta o no) se puedan unir a tu “sesión de búsqueda” en tiempo real y de forma virtual activando su cámara y su micrófono.

De acuerdo a TechCrunch esta experiencia (que puede ser un poco incómoda si se ve desde la perspectiva del usuario examinado a través de una pantalla) busca llevar al plano digital una situación normal que se da en la realidad: escuchar los comentarios, opiniones y evaluaciones que tienen tus amigos sobre tus posibles citas para decidir si valen o no la pena.

Match Group $MTCH owned Tinder confirmed it’s exploring the development of a new feature called Swipe Party which “offers a way to make sorting through possible matches a more social experience” https://t.co/aoGaBiL9GG pic.twitter.com/BECPCw2ImZ

— Stock Market News (@StockMKTNewz) January 6, 2022