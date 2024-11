TikTok anuncia nueva actualización para cuidar la salud mental de adolescentes: ¿adiós a los filtros?

Hace unos días una amiga me dijo: “yo nunca uso filtros porque siento que eso le crea inseguridades a una”, y no es la única que lo piensa. Tiktok acaba de realizar un informe con apoyo de Internet Matters, organización sin ánimo de lucro, en el que se identificó que los jóvenes no está tan de acuerdo con los efectos que modifican la apariencia. Por fortuna, la plataforma decidió restringir el uso de estos filtros.

El informe ” Unfiltered: The Role of Authenticity, Belonging and Connection”, presentado por la compañía y la organización, revela que los jóvenes y los padres ven los beneficios de ser auténticos en línea y reconocen el impacto positivo de la pertenencia y la conexión en línea. Creen que estos rasgos podrían tener una influencia útil en el bienestar general de los jóvenes.

El documento sostiene que muchos jóvenes sí mencionan preocupaciones sobre su apariencia y la comparación social, lo que puede influir negativamente en su salud mental. Destaca que la clave para proteger la salud mental de los jóvenes es un equilibrio: aprovechar los beneficios de la tecnología mientras se minimizan los riesgos, tanto a nivel personal como en las políticas que regulan los entornos digitales.

Basados en los resultados del informe, los de TikTok decidieron restringir el uso de efectos. La compañía explicó que los efectos de apariencia son los que se restringirán, pues son estos efectos los que los jóvenes consideran nocivos. Desde ahora este tipo de filtros solo estarán disponibles para las cuentas administradas por personas mayores de edad (mayores de 18 años).

Además, la compañía también está buscando crear un ambiente mas auténtico. Anunciaron que, cuando los usuarios utilicen efectos de apariencia recibirán información sobre cómo el efecto está cambiando la apariencia de su rostro. “Esto se suma a la notificación proactiva que ya se hace a los usuarios cuando se han utilizado determinados efectos en el contenido”, explicaron.

Por último, los de TikTok también anunciaron la implementación de recursos que ayuden a concientizar a los creadores de efectos. “Actualizamos nuestros recursos para personas que desarrollan efectos para TikTok Effects House para mejorar la conciencia y la comprensión de algunos de los resultados no deseados que pueden plantear ciertos efectos”, comentaron en su publicación.

Aunque no mencionaron cuándo se implementarán los cambios, podrían estar a un par de semanas de ser implementadas, pues la compañía no suele dejar mucho tiempo entre el anuncio y la implementación de las funciones. En todo caso, ya era justo que al menos una de las plataformas se replanteara el uso de efectos, aunque sea por presión mediática. La salud mental está en juego cuando interactuamos con el mumdo digital.

Imagen: Solen Feyissa