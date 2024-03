¿Te gusta hacer videos en locaciones de películas? Esta app te ayuda a ubicarlas mientras viajas

Resulta apasionante revivir escenas de películas cuando visitamos sus locaciones originales, y tomamos videos para nuestros archivos. Pero, ¿cómo saber qué películas se grabaron en Bogotá, Villa de Leyva, Mompox, Lima o Guayaquil? Esta aplicación te ubica en las locaciones mientras viajas por el mundo.



Según la misma app CineMapper, esta nació de la pasión «por conectar a los entusiastas del cine con la magia de las ubicaciones cinematográficas». Ha sido inspirada en los videos de fanáticos que graban locaciones de películas clásicas, y se hacen virales en TikTok.

Tim Hughes, creador de la herramienta, construyó inicialmente Movielocations, evolucionando hasta convertirse en la plataforma dinámica CineMapper. Es una especie del ‘Google Maps’ del séptimo arte, que nos muestra los lugares del mundo donde se rodó una determinada escena.

Dicha escena puede ser mítica, como las escalinatas de Rocky en la ciudad de Filadelfia. Para descubrir los escenarios de nuestros filmes favoritos, solo debemos ingresar a CineMapper y comenzar a navegar por las diferentes posiciones cartográficas del mapamundi.

Según esta guía “se destaca en el mundo de los sitios web de localización de películas al ofrecer mapas interactivos, una gran cantidad de iconos de películas y un compromiso con el contenido de vídeo social de formato corto. Somos su fuente de referencia para experiencias inmersivas en locaciones cinematográficas”.

Si hablamos de Latinoamérica, en Los Maitenes (Chile) y en Carrasco (Uruguay) está el símbolo de Netflix. Al hacer clic nos aparece la información de “La Sociedad de la Nieve”, la cinta que reconstruye el milagro de Los Andes.

Otros lugares de Latinoamérica también sirvieron como locaciones de Star Wars: The Last Jedi (Bolivia), Avengers: Infinity War (Brasil), Transformers: Rise of the Beasts (Perú) y Focus (Argentina). Esta aplicación y su mapa estará en constante retroalimentación para revivir nuestros grandes momentos de la cinematografía.

Imagen: Captura de pantalla