Spotify y las otras plataformas que sufrieron caídas masivas

Cerca de las 12:30 del mediodía, cientos de usuarios se tomaron las redes sociales para comprobar si eran o no los únicos que estaban teniendo problemas con la reproducción de su música en Spotify. Según Downdetector, el 50 % de las fallas en el servicio de streaming provinieron de las aplicaciones tanto de escritorio como de celulares, y el 35 % del sitio web. Estados Unidos, América Latina y Europa fueron algunas de las zonas desde donde se reportó la caída de la plataforma.

Las fallas iniciaron cuando cuando algunos usuarios aseguraron no poder reproducir sus canciones. Otros reportaron cierres de sesión repentinos por cuenta del error 404, que ocurre cuando el ingreso a la plataforma se restringe por errores en la conexión de una cuenta con sus servidores de acceso. La mayoría de las veces este error es causado por una mala configuración en la ubicación de la cuenta del usuario, cambios en las contraseñas de las cuentas enlazadas con Spotify y por malas conexiones a internet. Sin embargo, esta vez la caída masiva de la plataforma estuvo relacionada con los problemas que en la mañana presentó su proveedor Google Networking, pues además de Spotify, otras plataformas que también usan los servicios de alojamiento de Google como Snapchat, Discord, Etsy, Google Cloud, y Paramount+ presentaron fallas simultáneas.

«Estamos al tanto de algunos problemas que se están presentando ahora mismo y los estamos revisando. Los mantendremos informados», fue uno de los mensajes que la compañía sueca publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde los memes ya habían hecho del nombre de la empresa una tendencia.

La caída duró menos de tres horas, cuando, a las 14:30 del mismo martes, desde la cuenta verificada que reporta el estado actual de Spotify escribieron «Todo se ve mucho mejor ahora. Déjennos saber si todavía tienen problemas».

La plataforma de Daniel Ek funciona desde el 2006 y, hasta octubre de 2021, reportó, en su última evaluación trimestral, contar con más de 381 millones de usuarios activos mensuales (30 millones más que en diciembre de 2020), de los cuales al menos 172 millones son pagos.

Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021