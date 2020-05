Spotify remueve el límite de 10.000 canciones por librería

¿Cuántas canciones son demasiadas? Spotify antes te decía que 10.000. Para algunos de los usuarios una de las limitaciones más molestas de la plataforma de música estaba en el límite de canciones permitidas en una librería. Pero ahora el servicio anunció que no habrá una cantidad máxima de canciones que pueden ser agregadas en la colección de cada usuario.

Se trata de una deuda por mucho tiempo pendiente del servicio. Con más de 50 millones de canciones para escuchar, 10.000 no parece un número tan alto. También parece ser un movimiento apropiado, considerando que semanas atrás las redes se inundaron de quejas contra la plataforma después de que la canción ‘Safaera’ de Bad Bunny. Un momento que, siendo realistas significó poco menos que un par de memes graciosos y una polémica destinada al olvido.

This is no more. After today, you can add as many songs as you like to your Liked Songs on @Spotify

I’ve been working with a small team on the refactoring necessary to pull this off for a while now. Very happy to see this finally out. https://t.co/1nSExF5o3V

