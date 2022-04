Spotify Live: la nueva propuesta de Spotify con programas de audio en vivo

A finales del año 2020, en medio de la pandemia que ha azotado al mundo entero, nació Clubhouse, una aplicación de audio social para iOS y Android, desde entonces, las redes sociales y plataformas de mensajería están trabajando por lanzar un servicio similar. Ahora, Spotify anunció su propio servicio de sala de audio: Spotify Live.

Según la compañía, llevan trabajando más de un año en este nuevo servicio, así lo anunció en su blog este martes: “Spotify Live ahora se puede encontrar como la aplicación independiente que los oyentes y anfitriones conocen y aman, y como una función de transmisión en vivo en la aplicación junto con su música y podcasts favoritos. Los oyentes podrán sintonizar la programación en vivo en Spotify a través del podcast o la página del artista del creador, y si quieren participar en el chat o unirse al anfitrión en el escenario, pueden dirigirse a la aplicación Spotify Live para hacerlo”.

La nueva función o servicio de la plataforma nació a partir de la dquisición de Betty Labs por parte de Spotify a principios del 2021. Cuando la plataforma adquirió Betty Labs, esta estaba trabajando en una aplicación similar a Clubhouse/Twitter Spaces para los fanáticos de Locker Room. Finalmente, de allí nació ‘Greenroom’ una aplicación dedicada a los deportes, la cual se diseñó para que fuera compatible con Spotify.

Ahora, en el anuncio que se realizó el día de hoy, la app argumenta que la marca cambió su nombre y su funcionalidad, la cual llegará a la app estándar de Spotify. Eso sí, según cuenta la misma compañía, se transmitirán programas en vivo “originales y seleccionados”, por ahora. Esta decisión se tomó pensando en mantener el control del spam en la biblioteca de la plataforma que por hoy ya se encuentra desordenada.

En el primer catálogo de programas en vivo se encuentran After Hours with Alex Cooper, King of the Court Witch Hasan Minhaj, un set de DJ en vivo de Swedish House Mafia para el lanzamiento del álbum de la banda y muchos más contenidos.

Imagen: Spotify