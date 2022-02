Siri aplica el concepto de género no binario a su nueva voz

El género no binario es una concepción sobre el propio género en la cual una persona no se identifica al 100 % con el sexo determinado por sus genitales. Esto quiere decir que un individuo de género no binario (o fluido, como también se le conoce), puede sentirse tanto como un hombre o como una mujer, pues no considera que hayan características que pertenecen en su totalidad a la idea de lo que puede ser femenino o de lo que puede ser masculino; sin embargo, esto no significa que quien se identifique como “no binario” luzca necesariamente un aspecto andrógino.

Pues bien esta nueva idea sobre la identidad llegará al asistente de voz Siri, el cual, con la actualización 15.4 del sistema operativo iOS de los smartphones de Apple, incluirá también una quinta configuración de voz. Esta es de género no binario (nuevamente, que no se identifica como hombre o como mujer) y que los usuarios podrán seleccionar muy pronto como predeterminada.

La movida es una apuesta por la inclusión que hace un tiempo está implementando Apple, pues en su versión en inglés, además de la voz femenina original (la cual ya no se activa por defecto), desde el año pasado se incluyeron otras tres que son interpretadas por actores afro.

La nueva actualización, cuya voz pertenece, según Europa Press, a una persona de la comunidad LGTBQ+ que se identifica como no binaria, estará disponible a finales de marzo de este año: momento en el cual la cuarta versión beta del nuevo sistema operativo se habilite para todos los usuarios.

“Millones de personas alrededor del mundo usan Siri todos los días para que les ayude en sus tareas cotidianas, por lo que estamos trabajando para que la experiencia con el asistente sea lo más personalizada posible”, confirmó un portavoz de Apple al medio Axios.

Imágenes: Unsplash