Si tienes uno de estos celulares no podrás seguir utilizando WhatsApp

La compañía detrás de WhatsApp, Meta, anunció que, a partir del próximo 30 de septiembre, algunos usuarios no podrán seguir usando la app. Lastimosamente, cada vez que se lanza una nueva versión de la aplicación, ésta dejar de ser compatible con algunos celulares. Las razones varían entre la poca memoria, porque la versión del sistema operativo no es compatible o porque ya es muy obsoleto para las novedades de la app. En esta ocasión, los celulares que no podrán actualizar WhatsApp tienen algo en común: su salida al mercado fue hace más de 10 años.

En concreto, los celulares Android con la versión 4.0.1 o inferior del sistema operativo no podrán hacer uso de WhatsApp. En cuanto a los dispositivos Apple, la aplicación no será compatible con aquellos que tienen Ios 12 o una versión inferior. En concreto, la lista está compuesta por celulares Samsung, Huawei, LG, Lenovo y Apple. Estos son los 41 dispositivos que no serán compatibles con WhatsApp.

Huawei

– Huawei Ascend D2

– Huawei Ascend Mate

– Huawei Ascend G740

LG

– LG Lucid 2LG Optimus F7

– LG Optimus L3 II Dual

– LG Optimus F5

– LG Optimus L5 II

– LG Optimus L5 II Dual

– LG Optimus L3 II

– LG Optimus L7 II Dual

– LG Optimus L7 II

– LG Optimus F6LG Enact

– LG Optimus L4 II Dual

– LG Optimus F3

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus L2 II

– LG Optimus F3Q

Samsung

– Samsung Galaxy Ace 2

– Samsung Galaxy Core

– Samsung Galaxy Trend Lite

– Samsung Galaxy Trend II

– Samsung Galaxy S3 mini

– Samsung Galaxy Xcover 2

iPhone

– iPhone SE

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

Otras marcas

– Archos 53 Platinum

– HTC Desire 500

– Caterpillar Cat B15

– Sony Xperia M

– Wiko Cink Five

– Wiko Darknight

– ZTE Grand S Flex

– Lenovo A820

– ZTE V956 – UMi X2

– Faea F1THL W8

– ZTE Grand X Quad v987

– ZTE Grand Memo

Si tienes alguno de estos celulares, verás que WhatsApp te enviará reiteradas notificaciones recordándote que debes actualizar el sistema operativo, de lo contrario, no podrás seguir disfrutando de ella. Si por el contrario, ya no puedes actualizar el sistema operativo, deberás portar toda tu información a otro dispositivo.

Imagen: Montaje ENTER.CO