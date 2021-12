Samsung podría ser el primero en implementar el sistema operativo Fuchsia

Actualmente, los sistemas operativos móviles más utilizados son Android, desarrollado por Google y el sistema de Apple para iPhone denominado iOS. Sin embargo, en mayo de este año, Google lanzó un nuevo sistema operativo llamado Fuchsia, el cual ya viene integrado en los dispositivos inteligentes para el hogar Nest Hub de primera generación.



Aunque Fuchsia amenaza con sustituir Android y Chrome Os en los próximos años, aún no se conoce si se integrará dispositivos de otras compañías. Sin embargo, desde esta semana se empezaron a difundir rumores de que Samsung será el primero en adoptarlo. El filtrador Dohyun Kim comentó a través de su cuenta de Twitter que Samsung planea decirle adiós a Android dentro de unos años.

Samsung: Hello Fuchsia! 👋

(Don’t be too excited. It will take a few years for Samsung to adopt it.) https://t.co/LLwFqqS0Bu

— Dohyun Kim 🎄 (@dohyun854) December 22, 2021