Qué es Thunderbird, la nueva app que llegará a Android

Google tiene a Gmail como servicio de correo electrónico, Apple cuenta con Apple Mail, Mozilla por su parte cuenta con Thunderbird. Este es uno de los pocos clientes de correo de código abierto realmente funcional, pero que curiosamente no ha logrado mucha popularidad.

Thunderbird no es reciente, de hecho, lleva al menos unos 18 años en funcionamiento, en los cuales ha sido compatible con dispositivos Windows, Mac y Linux. Ahora, en un afán de Mozilla Firefox por remontarse ante las otras empresas, están diseñando una aplicación compatible con Android; esta será la primera vez en años que Thunderbird debutará en teléfonos.

Por su parte, Firefox si había desarrollado una aplicación que fuera compatible con todos los sistemas operativos para celulares. Ahora, podemos esperar un nuevo competidor de servicios de correo electrónico en el sector móvil. La noticia se conoció gracias a Ryan Lee, product manager de Thunderbird.

A través de su cuenta de Twitter, el ejecutivo trinó un mensaje directo y claro: “la versión para móviles llegará pronto” en respuesta al trino Jason Evangelho. Entonces, aunque no tenemos mayor información al respecto, sabemos que “pronto” tendremos la app. Estaremos atentos a cualquier información adicional sobre el próximo lanzamiento.

Don’t apologize for it 😉

I hear you loud and clear. There’s a lot of work happening on the UI, and I’ll ask about any mobile app plans when I get up to speed tomorrow.

