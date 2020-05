Por fin llega el modo oscuro de Google

Aunque hace mucho era posible activar el modo oscuro en Chrome, el navegador de Google, la aplicación para Android dedicada a su buscador no tenía todavía habilitada esta opción. Algo extraño, considerando que aunque muchas personas realizan sus consultas a través del navegador, la app es una herramienta popular dado que ofrece las funciones del buscador, pero además cuenta con una opción de feed y notificaciones personalizadas. De hecho, en los últimos meses la app ha estado probando este tema, activándolo y desactivándolo para realizar pequeños cambios.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 19, 2020