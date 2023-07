ChatGPT tendrá app para dispositivos Android: así puedes hacer el registro previo

OpenAI reveló a través de su cuenta de Twitter que esta semana lanzará la aplicación de su chatbot ChatGPT para dispositivos Android, el anuncio se da luego de varias semanas de haber lanzado su app para usuarios de iOS.

En la tienda Google Play Store ya está el anuncio de que pronto las personas tendrán acceso, por ahora, pueden hacer una registro previo y entrar en una lista de espera, para que cuando esta sea oficialmente lanzada la instalación sea rápida y fácil. Haz clic aquí: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023