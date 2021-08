OnlyFans se retracta: ya no prohibirá el contenido pornográfico en octubre

A través de una publicación en redes sociales, OnlyFans aseguró que ha retrocedido en su decisión de prohibir los contenidos pornográficos.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

