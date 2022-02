Netflix agrega función que permitirá modificar la sección ‘Seguir viendo’

‘Seguir viendo’ es la sección de Netflix que te recuerda las películas, series y documentales que, sin importar el tiempo que les hayas dedicado, nunca terminaste, a pesar de haberlas reproducido hasta un punto. Pues bien, después de haber recibido varias peticiones de usuarios que sugerían contar con la posibilidad de modificar la lista de ese apartado para que la plataforma no solo pudiera hacer nuevas recomendaciones, sino que también dejara a un lado esos títulos sobre los que posiblemente se ha perdido el interés, el gigante del streaming finalmente anunció que ha añadido algunas novedades.

Se trata de una nueva opción que ya está disponible para cualquier dispositivo, incluidos los televisores. El recién estrenado botón permite eliminar los contenidos a los cuales definitivamente no les darás otra oportunidad. Se llama “Eliminar de ‘Seguir viendo’ y aunque este tiene el propósito de darle un nuevo aire a esa compilación de producciones, también incluye la opción de deshacer la decisión, por si el usuario se arrepiente y cambia de opción.

Hey @netflix @NetflixUK Can you give us a “Remove From” option, so we can remove all those “suggestions” on the various “lists” that A)We’ve already watched or B) We’ve no intention of watching. Then your algorithms can make better suggestions. #JustAThought Thank you. 👍🏾🎄

— OSCAR.. (@RACSO40) December 1, 2021