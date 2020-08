Microsoft ahora transcribe tus notas de voz

Microsoft anunció a través de su blog que ahora se podran hacer transcripciones de voz de manera automática en Word. La funcionalidad está disponible para los usuarios de Microsoft 365 y se puede hacer en tiempo real o con archivos subidos desde otros dispositivos.

La herramienta ya está disponible, se pueden hacer tantas descripciones como se quiera y funciona desde los navegadores Microsoft Edge y Chrome para las transcripciones en tiempo real. La segunda opción tiene un límite de cinco horas y a archivos de 200mb en formato MP3, WAV, M4A o MP4. Por ahora, solo funciona en inglés, pero la empresa asegura que está trabajando para soportar otros idiomas. Esperemos que español sea una de sus prioridades.

Portales como The Verge y The Next Web aseguran que la nueva funcionalidad es acertada y tiene pocas fallas; además, permite grabar audio exterior, como reuniones y llamadas telefónicas, y audio desde el mismo computador; por ejemplo, transcribir videos de YouTube. La herramienta de Microsoft Word en los celulares llegará más adelante, de acuerdo con la empresa y funcionará desde la aplicación y no la plataforma en su sitio web.

Finalmente, Microsoft anunció nuevas funcionalidades en su herramienta de dictado. Ahora se podrán dar comandos como ‘iniciar lista’ o poner negrilla en la última frase; así mismo, reconocerá comandos como ‘tres puntos suspensivos’ o ‘punto, punto, punto’ y emojis.

Imagen: Microsoft365.