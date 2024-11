¿Los productos de Temu son ilegales?: la Unión Europea investiga a la plataforma por ilegalidad y adicción

Me envicie con Temu; no justamente comprando, pero sí mirando productos, antojándome, hasta jugando, pero resulta que no soy la única. La Unión Europea acaba de abrir investigación formal contra la plataforma de compras, alegando que no solo está diseñada para generar adicción entre los usuarios, sino que también vende productos ilegales.

El pasado 31 de octubre, la Comisión Europea anunció la apertura de la investigación contra Temu. “Existe la sospecha real de que no se está haciendo lo suficiente (ni de forma eficaz) para impedir realmente la difusión de productos ilegales”, declaró un funcionario de la Comisión.

Para nadie es un secreto que los productos ilegales abundan en internet, pero es responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico, como Temu, de impedir la venta de este tipo de productos. De acuerdo con las declaraciones de la entidad investigadora, los productos potencialmente ilegales que más abundan en la plataforma son farmacéuticos, juguetes y cosméticos.

La Comisión indica que Temu retira este tipo de productos con frecuencia, pero aparecen nuevamente en la plataforma en cuestión de tiempo. “Creemos que algunos de los controles establecidos no están funcionando correctamente”, comentaron desde la entidad.

¿Y la adicción de los usuarios?

Así como algunos usuarios se habían quejado por la ilegalidad de algunos productos que han comprado en Temu, otros más han expresado su preocupación por el diseño adictivo que se acompaña de los sistemas de recomendación de Temu. Argumentan que la plataforma usa las recompensas gamificadas y scroll infinito para hacer que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de la app.

Pero, la plataforma está haciendo su mayor esfuerzo por cumplir con las normas. Así lo declaró un portavoz de Temu para nuestros colegas de Wired: “Cooperaremos plenamente con los reguladores para apoyar nuestro objetivo común de un mercado seguro y de confianza para los consumidores”.

Habrá que esperar cómo se resuelve esta investigación, y si la Comisión Europea obligará a Temu a cambiar el funcionamiento de la aplicación para que sea menos adictivo y si esta vez los productos ilegales se mantienen realmente fuera de la plataforma.

Imagen: archivo ENTER