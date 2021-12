Lo más escuchado de Spotify en el 2021

La música funciona como el soundtrack de nuestras vidas. Se ha hecho indispensable tener una canción para los momentos de alegría, un artista favorito en los ratos de crisis y una playlist para viajar por el mundo. Spotify con más de 70 millones de canciones en su biblioteca se ha convertido en el servicio de música más utilizado. Cuenta con más de 381 millones de usuarios activos mensuales, y hoy queremos hacer un listado con lo más escuchado por todos estos usuarios en el 2021.

Las canciones más escuchadas en el mundo

En el 2021 la canción más escuchada fue “Drivers license” de la cantautora estadounidense Olivia Rodrigo. La canción obtuvo más de 1.200 millones de reproducciones. Sin duda TikTok tuvo protagonismo en el posicionamiento de Rodrigo, pues cientos de usuarios realizaron videos con esta canción, hasta hacerla tendencia en la red social.

En el segundo lugar encontramos a Lil Nas X con su canción “MONTERO (Call me by your name)”, que además anunció el primer álbum de estudio del artista. La canción alcanzó 1.100 millones de reproducciones.

Por primera vez entró al listado Kid LAROI quien se posicionó en el tercer puesto con más de 1.000 millones de reproducciones en su canción “Stay”, una colaboración con Justin Bieber.

En el cuarto puesto encontramos de nuevo a Olivia Rodrigo, esta vez con “Good 4 u”, la cual también se ganó el título de Canción del verano de Spotify 2021. En el puesto número cinco se posicionó Dua Lipa con “Levitating (con DaBaby)”

Los artistas más sonados a nivel mundial

Por segundo año consecutivo, Bad Bunny se lleva el título del artista más escuchado en el mundo en Spotify. Aunque el cantautor puertorriqueño no lanzó ningún álbum este año, recibió más de 9100 millones de streams.

En la segunda posición se encuentra Taylor Swift, quien también se llevó el título de la artista femenina más escuchada en Spotify. Impulsada por sus álbumes regrabados Without fear y Red (versión Taylor).

El tercer puesto fue ocupado por BTS, la agrupación de k-pop más popular a nivel mundial. Obtuvieron la posición gracias a su sencillo “Butter” lanzado este año.

El artista canadiense de hip-hop Drake, que lanzó Certified Lover Boy en septiembre, y la estrella Justin Bieber, cuyo álbum de 2021 Justice cuenta con colaboraciones de artistas de todo el mundo, ocupan los puestos cuatro y cinco, respectivamente.

Lo más escuchado en Colombia

En Colombia, seguimos prefiriendo las canciones en español, así lo demostró el género más escuchado que fue el reguetón. Los artistas con más streams en el 2021 fueron Bad Bunny con su canción “Dákiti”, J Balvin con “¿Qué más pues?” y Maluma con “Hawái”. Por otro lado, la artista femenina más escuchada en el país fue Karol G.

Imagen: Pixabay