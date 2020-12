Las mejores apps de Google Play en 2020

Los editores de Google Play realizaron una lista de las mejores apps en 2020 y nos pareció importante compartirlas con ustedes.

Estamos acercándonos a diciembre y esto significa que se viene una temporada de premios de lo mejor que recibimos en 2020. Google es uno de los que inicia esta tradición, con su solicitud a los usuarios de votar por sus apps en Google Play favoritas. El concurso (que de hecho se abrió el pasado 23 de noviembre) reunió las nominaciones de usuarios y ahora la compañía ha anunciado a sus ganadores.

Para sorpresa de pocos la mejor app en Google Play, según los usuarios, en 2020 es Disney+. Esto no sorprende, considerando que el servicio se expandió en varios países este año. También ayuda el que se trate de una app que, con poco tiempo de vida, sea bastante completa en funciones y versatilidad. La app, de hecho, ha sido descargada más de 50 millones de veces, solo en Google Play. Estos son los ganadores de los usuarios:

App de 2020: Disney+

Juego de 2020: SpongeBob: Krusty Cook-Off

Pelicula de 2020: Bad Boys for Life

Libro de 2020: If It Bleeds

Además de esta lista, los editores de la Google Play realizaron una lista de sus aplicaciones favoritas y, sin duda, hay cambios importantes. Por ejemplo, mientras que los usuarios seleccionaron la casi anónima ‘SpongeBob: Krusty Cook-Off’, los editores destacaron ‘Genshing Impact’, que sin duda hizo mucho más olas por su estética ‘Breath of the Wild’

Mejor app de 2020

Loóna: Bedtime Calm & Relax por Loona Inc.

Mejores apps de salud

GreenChoice: Healthy Grocery Shopping por GreenChoice, PBC.

Medito por Medito for Mindfulness, Meditation and Sleep.

ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger de las Naciones Unidas.

Mejores apps esenciales para el día a día

Grid Diary – Journal, Planner por Sumi Interactive

Whisk: Turn Recipes into Shareable Shopping Lists por whisk.com

The Pattern por Pattern Home, Inc.

ZOOM Cloud Meetings por zoom.us

Calmaria por ABDZ

Mejores ‘gemas escondidas’

Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite por Paperless Post

Loóna: Bedtime Calm & Relax por Loona Inc.

Explorest-Photo Locations por Explorest Inc.

Cappuccino por Olivier Desmoulin

Tayasui Sketches por Tayasui

Mejo app de crecimiento personal de 2020

Paired: App for Couples | Relationship Advice por Better Half Ltd.

Centr, by Chris Hemsworth por Loup Pty Ltd.

Speekoo por LearnMyLanguage.

Intellect por The Intellect Company.

Jumprope: How-to Videos por Jumprope.

Mejor juego en 2020

Genshin Impact by miHoYo Limited

Mejor juego competitivo en Google Play

Legends of Runeterra por Riot Games, Inc

The Seven Deadly Sins: Grand Cross por Netmarble

Bullet Echo por ZeptoLab

Gwent: The Witcher Card Game por CD PROJEKT S.A.

Brawlhalla por Ubisoft Entertainment

Mejor innovación en juegos

Fancade por Martin Magni

Minimal Dungeon RPG por CapPlay

The Gardens Between por The Voxel Agents

Genshin Impact por miHoYo Limited

Ord. por Crescent Moon Games

Mejor juego casual

Harry Potter: Puzzles & Spells por Zynga

DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection por Huuuge Games – Play Together

SpongeBob: Krusty Cook-Off por Tilting Point

Disney Frozen Adventure por Jam City, Inc.

EverMerge por Big Fish Games

Mejor juego independiente

Cookies Must Die por Rebel Twins

Maze Machina por Arnold Rauers

Sky: Children of the Light por thatgamecompany inc

Inbento por Afterburn

GRIS por DevolverDigital

Imágenes: Google Play