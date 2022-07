La función de Nequi que te salvará de enviar dinero a la persona equivocada

Aunque Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas para la transferencia de dinero, gracias a lo intuitiva que es, he escuchado varios casos de personas que, por su despiste y/o no confirmar los datos de la persona a la que van a enviar el dinero, terminan enviándolo a la persona que no es. Si eres uno de estos usuarios, te contamos que Nequi ha desarrollado la función perfecta para que no te vuelvas a equivocar.

Hasta el momento, la app no tenía ninguna funcionalidad que te permitiera corroborar los datos de la persona a la que enviarás el dinero; simplemente, cuando vas a enviar, tienes la opción de confirmar tú mismo el número de la persona y ya está. Con la nueva función denominada ‘previsualización de datos’, podrás ver “el nombre parcialmente cifrado o enmascarado del destinatario”; de esta manera podrás estar seguro que enviarás el dinero a la persona correcta.

No tendrás que acceder a algún otro botón o sección para tener esta opción. Entras a el botón con el símbolo pesos desde donde siempre envías el dinero, le das ‘envía’ y realizar el procedimiento normal para enviar dinero. Cuando la app te pide que confirmes de dónde saldrá el dinero, verás la tarjeta de confirmación del número al que enviarás el dinero; cuando confirme esto, verás la tarjeta de ‘confirma el número’, verás el nombre (parcial) de la persona a quien se enviará el dinero para que puedas corroborar su identidad.

Debes tener en cuenta que, por motivos de seguridad y privacidad, la aplicación no puede mostrar el nombre completo del destinatario. Así mismo, si deseas contar con esta útil función, debes tener actualizada la aplicación. Pero esta no es la única mejora que Nequi está trayendo a la app. Con el fin de mantener a los más de 10 millones de usuarios que tienen actualmente, incluyeron también la opción de que generes tu propio código QR, éste lo podrás enviar a quienes te enviarán dinero; esta es una de las funciones creadas también para evitar confusiones en envíos.

Imagen: archivo