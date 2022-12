La búsqueda por fecha en WhatsApp está en camino

Buscar un mensaje en medio de la montaña de chats de WhatsApp puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Ahora, imagina que estás en un grupo en el que escriben cientos de mensajes por minuto, si vas a hacer la búsqueda de uno en específico al día siguiente, será un tanto difícil.

Al parecer, el dolor de cabeza llegó también a los desarrolladores de WhatsApp, puesto que finalmente, está aterrizando a la aplicación una nueva forma de buscar los mensajes. La app a cargo de Meta, está introduciendo la búsqueda de mensajes seleccionando una fecha concreta. Esto, además de hacer más cómoda y fácil la búsqueda, también la hace mucho más precisa.

Sin embargo, no todo puede ser perfecto. La nueva función está llegando apenas a la versión beta de WhatsApp. Y no, si eres un usuario Android no podrás acceder a la función desde la versión beta; por el momento, solo está disponible para usuarios de iPhone. Pero vamos, no te desanimes, como es costumbre, la compañía hace el lanzamiento paulatino, por lo que, puede llegar primero a usuarios iOS, pero posteriormente llegará a la versión oficial de todos los sistemas operativos.

Si en este momento realizar una búsqueda en WhatsApp tienes dos caminos. En Android, se puede buscar en las conversaciones desde el menú o en la información del grupo o contacto. En iPhone solo está disponible esta última opción. Una vez realizas la búsqueda, la aplicación te da la opción de desplazarte por el cuadro de búsqueda mediante dos flechas para facilitar el movimiento entre los resultados.

Ahora, con la nueva función en la última beta de WhatsApp para iPhone, los usuarios podrán ver un filtro de búsqueda mucho más específico. Una vez ingreses a las opciones de búsqueda desde la información del chat, verás que la aplicación te muestra un pequeño ícono de calendario. El botón aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla, desde allí podrás filtrar los mensajes por días, meses y años.

Entonces, si quieres buscar una fecha específica, solo tendrás que establecerla desde el calendario en la parte inferior. Una vez selecciones la fecha, WhatsApp te mostrará todos los mensajes enviados ese día. Esta, sin duda, es una manera más sencilla de hacer un salto en el tiempo desde las conversaciones sin tener que desplazarte manualmente.

Recuerda, si quieres probar esta nueva función, deberás ingresar a la versión beta de WhatsApp para iPhone. No obstante, pasará poco tiempo para que veamos esta nueva función en Android, tanto en la versión beta como en la versión estable de la aplicación.

Imagen: montaje ENTER.CO /WABetainfo