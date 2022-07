La alternativa a TweetDeck ahora que la app se despidió de Mac

La aplicación de TweetDeck se despidió de Mac el pasado viernes 1 de julio. La plataforma no solo ya había dejado de brindar soporte a su app para macOS, sino que también había anunciado su decisión, asegurando que la medida permitirá concentrar los esfuerzos en mejorar la herramienta en general. Esto quiere decir, que los usuarios de Mac que solían usar TweetDeck desde la app, podrán seguir accediendo al servicio, pero desde su navegador web.

TweetDeck es una herramienta que le facilita el trabajo de quienes suelen administrar comunidades de Twitter, pues permite, además de gestionar varias cuentas en simultáneo, acceder a múltiples funciones de la red social en una sola interfaz. Sin embargo, si eres usuario de Mac y utilizabas la aplicación de TweetDeck porque la preferías sobre la versión web, te recomendamos algunas apps alternativas con las que puedes continuar trabajando sin extrañarla.

Beginning today, the TweetDeck for Mac app will no longer be available.

We appreciate all the feedback you’ve given us while we work on a new and improved TweetDeck. You can continue to use #TweetDeckFeedback to share your thoughts and suggestions with us. 💙

