iOS 14,5 te dejará pedirle música de Spotify a Siri

Ahora, podrás pedirle a Siri que ponga música en Spotify y no te dirá: «Spotify no tiene soporte con Siri«. En la actualización de iOS 14,5 podrás pedirle a Siri que habrá Spotify o reproduzca una canción específica. En caso de que no uses Music de Apple, el asistente te preguntará en qué servicios deseas hacerlo.

La actualización no solo llegará con soporte para Spotify; de acuerdo con el portal XDA Developers, Siri podrá reproducir música de Deezer, YouTube Music y otros servicios de música y podrás poner uno de estos como el servicio que siempre debería usar.

Debido a que no se puede cambiar el servicio de música por defecto, cada vez que le pidas a Siri que reproduzca una canción, album o playlist en específico, el asistente te preguntará en qué ser vicio deseas hacerlo. Sí, siempre tendrás que especificarle. De acuerdo con Apple esto lo hace el asistente para entender mejor las costumbres del usuario, pero no retendrá la orden dada.

Con la actualización de iOS 14,5 también llegará la posibilidad de desbloquear el celular con el Apple Watch –para no quitarnos la máscara si estamos en la calle– y soporte para los controles de PlayStation 5 y Xbox de la serie S.

Imagen: Apple.