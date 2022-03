Instagram se despide de sus 80 millones de usuarios en Rusia

A finales de la semana pasada, el regulador de las telecomunicaciones rusas, Roskomnadzor, envió un mensaje a los ciudadanos de su país: hasta el lunes 14 de marzo, Instagram tendría permitido prestar su servicio en Rusia. El ente envió el mensaje vía correo electrónico, y en él les recomendaba a los más de 80 millones de usuarios de la red social en el gigante asiático, respaldar las fotos y videos que hasta ese día hubieran publicado en la aplicación, e invitó a los ciudadanos a hacer uso de plataformas «similares e igualmente competitivas», que están hechas en Rusia.

La decisión de bloquear Instagram llega como respuesta a la laxitud de Meta al permitir que en Ucrania se compartieran mensajes de odio en contra de las tropas rusas a través de sus redes, y se da a diez días después de que el Roskomnadzor bloqueara también en todo el territorio el acceso a Facebook.

“Como saben, el 11 de marzo, Meta Platforms Inc. tomó una decisión sin precedentes al permitir la publicación de información que contenía llamados a la violencia contra ciudadanos rusos en sus redes sociales Facebook e Instagram. En la red social Instagram circulan mensajes alentando y provocando actos violentos contra los rusos, en relación con los cuales la Fiscalía General de Rusia exigió que Roskomnadzor restrinja el acceso a esta red social”, se lee en el comunicado oficial que la entidad publicó anunciando la expulsión de Instagram.

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML

Adam Mosseri, el responsable de la red social de Mark Zuckerberg, lamentó la medida y compartió además un comunicado de Meta que había publicado originalmente Nick Clegg, el director de asuntos políticos de la compañía, en el que se aseguraba que la empresa había comenzado a eliminar las publicaciones «rusofóbicas» de sus redes sociales en Ucrania, así como aquellas que expresaban un malestar violento como respuesta a la ocupación rusa. De acuerdo al documento, la decisión, aunque es temporal, se tomó ante el rechazo de Meta por el acoso y la discriminación contra los ciudadanos del país de Vladimir Putin.

Con la desconexión de Instagram, la plataforma dirigida por Mosseri se suma a Twitter, YouTube, Google, TikTok, Spotify, Apple y Microsoft, entre otras, que han decidido pausar su actividad, limitar o irse de Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania que inició el 24 de febrero.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022