Instagram prueba la opción de dar like a las historias

Hace poco, Instagram decidió que el ‘like’ sería opcional para aquellos que lo quisieran ver y quienes no, ahora parece que está planeando implementarlo en las historias y los usuarios podrían dar más de uno, cambiando la forma en que medimos el engagement de esta funcionalidad y probablemente como los creadores de contenido medirán el éxito o fracaso de su publicación.

Instagram ha cambiado mucho, de ser una aplicación de fotos con filtros pasó a ser una red social de videos cortos y para muchos un carrito de compras de sus marcas favoritas. Las interacciones y la manera como el algoritmo funciona en cada una de sus partes es diferente. Ahora con los likes en las historias, que funcionaría muy similar a los likes en los ‘Live’ o ‘En vivo’ en la aplicación parece que la red social quiere hacer nuevos cambios.

La opción de dar Like a las historias fue encontrada por el ingeniero Alessandro Paluzzi, que aplica ingeniería a la inversa para encontrar nuevas funcionalidades en el código de las aplicaciones.

#Instagram is working on the ability to like a Story 👀 pic.twitter.com/oj1hPutlWk — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Por ahora, parece estar en pruebas en un pequeño grupo, por lo que no es seguro que sea implementado a larga escala. Pero, actualmente, los usuarios tenemos varias formas de reaccionar a una historia, desde mensajes de texto hasta reacciones con emojis, ¿Cuál sería la función del Like en una historia? ¿Ahora también tendremos que darle like a las historias de nuestros amigos?

Swipe Up de Instagram desaparece y es reemplazado con un sticker

Pero este no es todo el cambio de Instagram, hace poco un vocero aseguro que todos los usuarios tendríamos la oportunidad de agregar enlaces a las historias, pero la empresa cambiaría el método, ya no sería swipe up o desliza hacia arriba sino a través de un sticker.

Influenciadores y cuentas con un alto número de seguidores ya han recibido notificaciones de que en las próximas semanas se aplicaría el cambio. Esto significa que muy pronto podríamos empezar a ver el sticker en nuestras opciones para las historias también.

Imagen: Alicia m_b en Freepik.