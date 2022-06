¡Gracias Apple! Pronto podrás usar tu iPhone como cámara web en tu Mac

Atrás quedarán los días de asistir a videoconferencias con una webcam de baja resolución. Si tienes un iPhone, una Mac no tan nueva y una necesidad urgente de mejorar tus videollamadas, una de las tantas funciones que Apple presentó en su primer día del Worldwide Developers Conference 2022 te puede interesar. Se trata de la Continuity Camera: una opción que te permitirá usar tu iPhone como cámara web en cualquier MacBook.

La nueva función, que usa la señal de la cámara trasera del iPhone para convertirla en la nueva cámara principal del equipo, hace parte de macOS Ventura, una actualización del sistema operativo que está próximo a llegar a los computadores de Apple.

Para lograr la estabilidad y el encuadre típico de una cámara web, los usuarios deberán ubicar el iPhone en la parte superior de su Mac. Para que el teléfono se sostenga, se podrá hacer uso de un trípode o de un clip fabricado por la compañía estadounidense, Belkin, que próximamente estará disponible en las tiendas de Apple.

Según la información entregada por la compañía, Continuity Camera se podrá usar en las aplicaciones de macOS existentes, pero también será compatible con otros programas como Microsoft Teams. En el caso de FaceTime, cuando el iPhone se ubique sobre la pantalla del equipo, el Mac lo detectará de forma transparente y procederá a preguntar si el usuario desea usar las cámaras del iPhone como webcam para activarlas.

