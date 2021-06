Gracias a un CDN, por una hora ‘la web’ estuvo caída

Alrededor de las 5:30 AM ET (4:30 hora Colombia) se presentó una caída global de ciertos sitios en Internet. Por supuesto, muchos a esa hora seguían durmiendo, pero la falla masiva se llevó consigo algunos de los portales más importantes de la Internet como Amazon, Twitch y Reddit. La razón por la que se trató de una falla masiva en vez de un problema aislado (como ocurre, por ejemplo, cuando el origen es un proveedor de Internet) fue el Fastly CDN (siglas de Content Delivery Network y Fastly, siendo el nombre de esta red en particular).

¿Por qué se cayó la ‘Web’?

Antes de entrar en detalles, es importante entender qué son las CDN y, en este caso, porque la falla de hoy nos presenta un problema enorme. De manera sencilla, las CDN funcionan como redes de servidores que ayudan a usuarios en diferentes partes del mundo a acceder más rápida y segura. Aunque solemos pensar en la Internet como un ‘territorio sin fronteras’, lo cierto es que muchas páginas web están ubicadas geográficamente en sitios. Lo que permiten CDN como Fastly son dos cosas: hacer más rápido el acceso a estos sitios al replicar la información a la red de servidores más cercana y funcionar como respaldo en caso de que el sitio principal falle.

Lo que presenta el primer problema, pues cuando un CDN falla, todas las páginas que utilizan ese mismo CDN fallan. Es la razón por la que en este caso particular no fue la totalidad de la web la que se vio afectada, sino solo ciertos sitios web (la mayoría de ellos ‘ubicados’ en Norteamérica). Por ahora Fastly no ha entregado detalles de la razón de la falla masiva, más allá del mensaje de error. Pero considerando la escala y duración podemos suponer que se trató de un problema con cierto nivel de gravedad.

¿Dependemos mucho del CDN de Fastly?

Los detalles, como el CDN que utilizan ciertos sitios web, no suelen ser considerados cuando hablamos de la web. Pero la caída de Fastly parece haber revelado que una enorme cantidad de portales son dependientes de este servicio. También es importante reconocer la escala de los mismos, tratándose de algunas de las páginas más importantes de la web.

Hay una última anotación que muchos no han dejado pasar y es el hecho de que Amazon se haya visto entre las compañías afectadas. La empresa de Jeff Bezos ofrece su propio servicio de CDN (Amazon Cloudfront), sin embargo, el hecho de que Twitch y su tienda principal se hayan visto afectados por este problema revela que la empresa no utiliza sus mismas soluciones, al menos entre algunas de sus páginas más importantes.

Imágenes: capturas de pantalla y Google