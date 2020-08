Google te dice (más o menos) cómo elige tus anuncios

En los meses más recientes Google ha sido objeto de muchas cuestiones sobre su estrategia para dirigir avisos. Entes de control han cuestionado la información que la compañía reúne de sus usuarios para dirigir sus anuncios. En un intento por ganar de regreso la confianza, Google ha liberado una extensión para Chrome cuyo propósito es decirte cómo es que está eligiendo los anuncios que llegan a ti. La extensión tiene el nombre de ‘Ads Transparency Spotlight’ y, en teoría, te debería mostrar la cantidad de avisos que están siendo mostrados, las compañías de anuncios utilizadas y qué datos está utilizando la página para dirigirte a esa publicidad.

Decimos que en teoría, porque en varios intentos de ver información, la extensión falló. No solo no pudo mostrar datos sobre los toda la publicidad (por ejemplo, una página cargaba dos o tres aviso, pero la extensión solo podía identificar uno). Tampoco entregó todos los datos que prometía. Por último, en el caso de que identifique varios avisos no es posible saber qué datos están siendo recolectados exactamente por cada uno. Por supuesto, se trata de una primera versión, pero por ahora la herramienta no es tanto una opción que te dé más información de los anuncios que muestra Google, como se promete.

La razón está en que, al ser la primera versión de la extensión, solo muestra información de los anuncios que se ha unido a su acuerdo de ‘Ad Disclosure Schema’. Se trata de un compromiso que fue diseñado por Google para que los anunciantes entreguen toda la información sobre la manera en la que están usando la información de los usuarios. Así, por ahora la extensión no cuenta con información sobre anuncios de terceros.

Por supuesto, si quieres tener mejor control de la publicidad que aparece en tu navegador opciones como Brave han probado ser mejores, no solo al contar con bloqueadores nativos de anuncios, sino además al entregar información sobre los anuncios omitidos o incluso permitir que puedas configurar tus búsquedas para tener una navegación más ‘privada’.

En su blog de anuncios, Google asegura que la extensión “es parte de nuestra iniciativa en curso para dar a las personas una mayor visibilidad de los datos utilizados para personalizar los anuncios y un mayor control sobre esos datos «, escribió Google en la descripción en su tienda web Chrome.

