Google Play Music está muerta, larga vida a YouTube

Desde hace algún tiempo sabíamos que Google Play Music se iba a ir. Es una despedida que, quizás solo algunos necesitaban procesar, considerando que YouTube Music lleva algún tiempo siendo su hermano más popular y guapo. La app está muerta, enterrada y en esa ‘granja’ al otro lado donde está Quibi, MySpace, iTunes y Yahoo Messenger. Pero sí necesitas alguna confirmación intenta abrir la app en tu celular y te recibirá este mensaje:

“Google Play Música ya no está disponible. Todavía puedes transferir tu biblioteca, incluidas tus cardas y listas de reproducción, por un tiempo limitado”. Como si el mensaje no fuera lo suficientemente claro, el logo de Play Music se disuelve en el logo de YouTube. Un botón te lleva la función para transferir tus datos, mientras que otro te permite manejar tu información.

Con esto se hace oficial la muerte de la aplicación, que ahora ocupará memoria en tu celular recordándote de aquellos días en los que venía incluida en los equipos Android. No podrás utilizar la app, no puedes acceder a la información, incluso restaurar el equipo a una versión anterior no ayuda a revivirla. Este es el último adiós.

Tampoco intentes ir al cliente en la web, music.google.com, porque recibirás el mismo mensaje que antes.

Por supuesto, Google parece tener un problema especial con recordar que ya tiene una app que hace exactamente lo mismo antes de lanzar una nueva. Es un mal que tiene como resultado encontrar funciones repetidas en dos o tres de sus servicios, que al igual que Google Play Music serán recordados por mucho como aquella app que jamás utilizaste porque ya tenías YouTube Premium en tu celular.

Así que los siete millones de usuarios (según datos ofrecidos por Google) ya no tienen ninguna otra opción. El proceso de transferir la música no es muy complicado. La única advertencia que sí tenemos que hacer es que si tenías música descargada en la app para escuchar fuera de línea, por ahora no puedes hacer nada con ella y la única manera de eliminar el espacio que ocupa es también borrar la app.

Imágenes: Montaje ENTER.CO