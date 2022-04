Google estrena app para migrar contenido de iOS a Android

Una de las grandes frustraciones que suceden cuando un usuario decide cambiar de celular y darle la oportunidad a otro sistema operativo, es no encontrar una forma sencilla y rápida de transferir el contenido de su equipo anterior al nuevo. El riesgo de perder contactos, fotografías, videos y, en últimas, recuerdos e información almacenada, hace que algunos decidan invertir más tiempo del que podría ser necesario para poder recuperar tales archivos. Sin embargo, Google estrenó una app que por fin simplifica el proceso de migrar el contenido de dispositivos iOS a Android.

Se trata de la aplicación que equivale a ‘Transferir a iOS’ de Apple, pero de forma inversa. Se llama ‘Cambiar a Android’, está disponible únicamente para iPhone y, a partir de una serie de pasos que incluye el acceso a iCloud, permite transferir datos importantes a un nuevo smartphone de forma exitosa.

Te puede interesar: Google no te permitirá descargar aplicaciones obsoletas

El lanzamiento de la app de la cual se comenzó a hablar desde el 2021, ocurrió el pasado 11 de abril y se hizo sin mucho ruido: no se anunció en el sitio web oficial de ‘Switch to Android’ (que hasta ahora servía para consultar cómo hacer la transferencia de archivos entre equipos de forma manual), ni tampoco aparece en los resultados de la página de Google Developers en la App Store; la aplicación solo puede encontrarse usando el enlace que dirige al usuario a la misma. No obstante, ya está disponible en diferentes países, incluido Colombia.

Además de migrar los archivos de un Android a un iPhone (incluida la información del calendario), ‘Cambiar a Android’ cuenta con funciones agregadas como una guía para los nuevos usuarios, la cual les enseñará cómo pueden apagar iMessage de Apple para comenzar recibir mensajes de texto en su nuevo dispositivo.

Imágenes: App Store