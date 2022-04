Google dejará sin permisos a las apps que no utilices

Google ha realizado un cambio que había anunciado hace un tiempo pero que aún no habíamos visto. Se trata de la eliminación automática de los permisos para aplicaciones que no estás utilizando. Es decir, aquellas apps que descargas, utilizas una o dos veces y no vuelves a abrir.

Según Statista , el 25% de las aplicaciones descargadas por usuarios móviles solo se usan una vez y nunca más. Sin embargo, debido a todos los permisos que solicita una app a la hora de instalarse, la seguridad y privacidad de los usuarios puede enfrentarse a riesgos significativos. Para combatir esto, Google Play Protect ahora eliminará los permisos de las apps que no has utilizado por tiempo prolongado.

Google Play Protect fue diseñado con el fin de proteger los dispositivos de aplicaciones maliciosas o cualquier malware que pueda atacar al teléfono. Y si, esta función ya estaba disponible en teléfonos con Android 11 y versiones posteriores; si cuentas con un dispositivo con esta o una versión posterior, habrás recibido un mensaje sobre las aplicaciones que no usas hace un tiempo a la cuales se les revocarán permisos.

Entre los accesos que se limitan Play Protect inhabilita la cámara, el uso del micrófono y demás a las aplicaciones que no se utilicen de manera recurrente. Ahora, según Chrome unboxed, esta función aterrizará en dispositivos con versiones superiores a Android 6.

Hay algunas aplicaciones que, aunque no abras constantemente, están en funcionamiento diario; estas no se verán afectadas por ‘Play Protect’, para eso, los desarrolladores pueden marcar las apps como protegidas. Al reconocer esta etiqueta, la función no impactará a estas aplicaciones.

Si quieres saber qué aplicaciones están en la lista de “revocación de permisos” puedes ingresar a Play Store, en la parte superior derecha entras a tu perfil. Allí encontrarás la sección ‘Play Protect’, podrás ver el listado”eliminación de permisos para aplicaciones no utilizadas”; aquí aparecerán las aplicaciones programadas a las cuales se les eliminarán los permisos otorgados.

Imagen: Pixabay