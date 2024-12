Funciones de Spotify que seguramente no conocías (y te ayudarán a encontrar nueva música)

Spotify no es solo esa app que usas para escuchar tus canciones favoritas o descubrir música nueva, se trata de un verdadero universo de posibilidades que va mucho más allá de las listas de reproducción básicas. Si eres de los que piensa que lo sabe todo sobre la plataforma, espera a leer sobre estas funciones que probablemente pasaron desapercibidas dentro de Spotify. Y lo mejor es que te ayudarán a con nuevas formas de disfrutar de la música.

Blend: crea playlists únicas con tus amigos (y hasta artistas)

¿Te suena familiar esa eterna batalla en los viajes por carretera o las reuniones para decidir qué música poner? Pues bien, Blend llega como el salvavidas para esos momentos. Esta función combina los gustos musicales de varias personas en una sola playlist colaborativa. No importa si a uno le gusta el rock y al otro el reguetón: Blend encuentra la manera de hacerlos convivir. Pero no solo puedes usarlo con amigos. También es posible hacer mezclas con artistas o figuras públicas que tengan habilitada esta opción, lo que añade un toque especial y personalizado. Para usar Blend en Spotify, abre la aplicación y busca “Blend” en la barra de búsqueda. Luego, selecciona la opción “Crear Blend”. Invita a tus amigos enviándoles un enlace o un código de invitación desde la misma función. Una vez que acepten, Spotify combinará los gustos musicales de todos los participantes en una playlist compartida, mostrando quién contribuyó con cada canción. También puedes hacer Blend con algunos artistas que tengan esta opción activa, lo que te permite descubrir música basada en sus preferencias personales. ¡Perfecto para compartir momentos musicales únicos!

Daylist: música que sigue el ritmo de tu día

No todos los días son iguales, y Spotify lo sabe. Daylist es una función que crea listas de reproducción personalizadas dependiendo del momento del día y de tu estado de ánimo. ¿Mañana tranquila? Canciones relajadas. ¿Por la tarde necesitas algo que te despierte? Aquí llegan los hits más movidos. Lo interesante es que esta lista cambia constantemente, ajustándose a tus hábitos y preferencias. Solo tienes que buscar “Daylist” en la app y dejar que Spotify haga el resto. Es como tener un DJ que siempre sabe qué quieres escuchar.

AI DJ: porque a veces decidir qué escuchar es un lío

Hay días en los que no quieres pensar demasiado en qué poner. Entra en escena el AI DJ, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que selecciona canciones y te cuenta detalles curiosos de lo que estás escuchando. Lo encuentras en la página principal de Spotify, y con solo un toque puedes dejar que el DJ te lleve por un viaje musical. ¿No te gusta lo que está sonando? Cambia la selección con otro toque. Está es una de las funciones de Spotify más prácticas y fáciles de usar.

Jam: la playlist colaborativa perfecta para tus fiestas

Jam es la solución para esas reuniones donde todos quieren ser los DJs. Con esta función, puedes crear una lista colaborativa en tiempo real a la que cualquier persona con el enlace puede añadir canciones. No necesitas pelearte por el control de la música: simplemente abre Jam, comparte el código QR o el enlace, y listo. Cada quien aporta su granito de arena para que la fiesta nunca decaiga. A veces, usamos las aplicaciones de la forma más básica sin darnos cuenta de todo lo que tienen para ofrecer. Estas funciones de Spotify no solo facilitan tu vida, sino que también añaden un toque personalizado a cómo escuchas música. Si todavía no has probado herramientas como Blend, Daylist, AI DJ o Jam, quizá es el momento de darles una oportunidad. Después de todo, la música no solo se escucha: se vive.imagen: Fath