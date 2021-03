Facebook y los servicios de sus plataformas están caídos

Usuarios reportan fallas en todas las plataformas de Facebook. Desde la red social hasta WhatsApp y sus otros servicios de mensajería. De acuerdo con el sitio web DownDetector, la falla se reporta a nivel internacional y para algunos usuarios se experimenta como problemas de conexión.

Actualización:

La falla duro aproximadamente una hora y todos los servicios fueron reestablecidos a la normalidad. Por ahora, la compañía no ha hecho un pronunciamiento oficial de qué causó la caída de todos sus servicios. Algunas de sus cuentas oficiales en Twitter se disculparon por los inconvenientes y confirmaron que deberían estar funcionando con total normalidad.

We know some people were having issues with their Messenger earlier but the issue has been resolved. We apologize for any inconvenience. — Messenger (@messenger) March 19, 2021

«Sabemos que algunas personas están teniendo problemas con Messenger, el problema ya fue resuelto. Nos disculpamos por los inconvenientes», lee el mensaje dejado por Messenger en su cuenta de Twitter.

Some people were having issues with their Instagram accounts earlier, but we’re back now. The issue’s been fixed and we’re sorry for the trouble. #instagramdown pic.twitter.com/dd9mJPiqDz — Instagram (@instagram) March 19, 2021

«Algunas personas tuvieron problemas con sus cuentas, pero ya estamos de vuelta. El problema fue resuelto y lamentamos el inconveniente», escribió la cuenta de Instagram junto a un gif.

Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown — WhatsApp (@WhatsApp) March 19, 2021

«Gracias por su paciencia, fueron 45 minutos muy largos, pero ya estamos de vuelta», escribió WhatApp. El perfil oficial de Facebook no tiene mención a la caída en perfil.

Imagen: Archivo ENTER.CO.