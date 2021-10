Escuchar música gratis en segundo plano: la nueva apuesta de YouTube Music

Escuchar música en segundo plano en YouTube Music de forma gratuita finalmente será una realidad. Pero… desafortunadamente la función por ahora solo estará disponible en Canadá.

Sin embargo, aquí te contamos en qué consiste esta nueva característica.

Por medio de un anunció en su blog oficial, Google indicó que la función de escucha en segundo plano de YouTube Music será de acceso gratuito a partir del 3 de noviembre en el país del norte. Esta función normalmente es parte de la suscripción Premium del servicio, que cuesta aproximadamente $ 9.99 mensual.

Pue bien, ahora con esta nueva función, los usuarios podrán reproducir videos de YouTube Music en segundo plano en su Smartphone o Tablet, o incluso si su pantalla está apagada.

Sin embargo, lo que no se podrá eliminar son los anuncios, pues poder dejar de escucharlos seguirá siendo parte de la versión paga.

La función admitirá la reproducción de música a través de “estaciones de radio” que ofrecerán las canciones, artistas y álbumes favoritos de los usuarios. También servirá en segundo plano con listas de reproducción personalizadas o cualquier contenido cargado que este incluido dentro de la cuenta de los usuarios.

Music lovers rejoice!🎵 Background listening is coming to the @YouTubeMusic app, and 🇨🇦 will be the first to enjoy this new feature starting Nov 3! Get radio-like listening with your screen off and don’t stop the music! 🎶🎶🎶 https://t.co/GPwRMcVhp1

— Google Canada (@googlecanada) October 4, 2021