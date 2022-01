El New York Times es el nuevo dueño de Wordle

Wordle no tiene seis meses de haber salido a la luz y ya es todo un fenómeno de Internet. Basta que te topes con el juego, para que no puedas parar (a pesar de que solo puedes jugarlo una vez al día). Si aún no lo conoces, las reglas son muy sencillas: tienes seis oportunidades para adivinar una palabra de cinco letras. Worlde, por supuesto, te va revelando ciertas pistas. Pues a manera de un ahorcado te selecciona las letras que sí están en la palabra y las que no. En el caso de que aciertes alguna, existen dos posibilidades: si adivinas el orden exacto de tu letra, esta te saldrá en color verde; si, en cambio, la letra hace parte de la palabra, pero no en la ubicación que elegiste, saldrá amarilla.

Como ves, el juego es bastante sencillo. Lo creó el desarrollador oriundo de Brooklyn, EE.UU, Josh Wardle en octubre de 2021, y luego de haberse hecho popular en Twitter (donde los jugadores pueden compartir su resultado), hoy se hizo oficial su venta. De acuerdo a TechCrunch, el New York Times, lo compró en una cifra que podría ir desde 1 a 9 millones de dólares para ofrecerlo como parte de su catálogo en línea de entretenimiento.

Aunque el Times no ha confirmado la cifra por la adquirió Wordle, sí publicó en su sitio web que la compra se realizó para seguir ampliando una oferta dirigida a los amantes de los juegos que siguen la línea de los crucigramas, la cual ha sido bastante acogida por el público del diario desde 1942. De hecho, otros juegos que se ofrecen en el portal como Spelling Bee o Letter Boxed, fueron jugados en 2021 más de 500 millones de veces.

Por ahora se desconoce si el juego será pago, una vez haga parte oficial del portal del NY Times, pues para poder tener acceso a los contenidos premium del portal hay que pagar una suscripción. No obstante, en el comunicado se asegura que, por ahora, jugar Wordle seguirá siendo una experiencia gratuita.

Imágenes: Business Insider