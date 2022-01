Wikitrivia: el juego de los aficionados de la historia que está destronando a Wordle

¿Qué sucedió primero: la creación de 8chan o el lanzamiento de la primera MacBook Air? A partir de cuestionamientos como ese, y con el fin de armar una línea de tiempo con la mayor cantidad de acontecimientos históricos ordenados cronológicamente, Wikitrivia está llamando la atención de los internautas tanto como Wordle: el juego que es tendencia inicios del 2022, por ser una especie de Sudoku combinado con Scrabble. Su creador, Tom Watson, describe al curioso juego como “una trivia que funciona al mismo tiempo como una wiki de datos”. ¿Cómo funciona?

Las mejores cosas de la vida suelen ser sencillas. Piensa en tus canciones favoritas, seguro que alguna de ellas tendrá una progresión de acordes básica. Piensa en los diseños, bien sea de campañas, logotipos o incluso de prendas de vestir: si ya han superado el paso del tiempo, la moda y aún se mantienen, es porque hay algo tan simple en ellos que suele ser universal. Wikitrivia tiene esa característica, pues es un juego que te recibe con dos tarjetas: una que se encuentra en el centro de la pantalla, y otra que verás al inferior en la parte izquierda. Eso es todo.

El diseño de Wikitrivia es tan simple que cuando entras a la página web para probarlo, puede confundirte un poco. “¿Qué hay que hacer?”, puede que te preguntes, y la respuesta es igual de sencilla: ubicar la carta que aparece en el centro de la pantalla en la línea donde se ubica la carta de abajo. Esta te servirá de referencia, pues luego te darás cuenta que el juego no es tan simple, ya que depende de tu conocimiento y de tu memoria.

Las cartas contienen eventos históricos resumidos en pocas palabras: “el nacimiento de Luis XV”, “la primera publicación de la revista Science”, “la creación de GameStop”, “el lanzamiento del iPhone 6”, etc. Tu misión será ordenar esos acontecimientos en el orden en el que sucedieron antes de que agotes los tres intentos que tienes para lograr la mayor cantidad de eventos coleccionados. Suena sencillo, pero no lo es. Al contrario, puede ser adictivo para los aficionados de las trivias. Eso sí: la experiencia del juego se vive mejor en computador y no en el teléfono, precisamente por el tamaño de la pantalla.

Okay, I promise that last one was a slip of the mouse. pic.twitter.com/9rhO1ztm1K

— Mitchell (@strawberrywell) January 17, 2022