DuckDuckGo crítica a Google por la información que obtiene de los usuarios

DuckDuckGo aprovechó la actualización de Google en dispositivos iOS para criticar a la empresa por la cantidad de información que recolecta de los usuarios.

La actualización de iOS 14 ha dado mucho de qué hablar; especialmente por sus nuevas tablas de privacidad y la funcionalidad que les permite a los usuarios bloquear el seguimiento de actividad. Esta última llegará en iOS 14,5 y afectará los ingresos de muchas aplicaciones y los desarrolladores han dejado ver lo molestos que están con los cambios. Una de las empresas que está más en contra es Facebook y un grupo de desarrolladores y emprendedores en Francia casi logra detenerla. Google, por su parte, se tomó prácticamente tres meses en actualizar las tablas de privacidad de usuarios dónde resume la información y uso que la da.

Sin embargo, tras meses en que usuarios y organizaciones presionaran a la empresa, la empresa ha empezado a actualizar la tabla de privacidad. Esta fue la perfecta oportunidad para que DuckDuckGo comparara a los dos buscadores y, por supuesto, criticar la cantidad de información que recolecta la empresa a través de las distintas aplicaciones de la empresa.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 15, 2021