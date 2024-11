“Cuando el control baja, la mortalidad sube”: ¿Cómo la tecnología y los datos previenen siniestros viales?

En las últimas décadas, la tecnología y los datos se han convertido en herramientas esenciales para abordar problemas de gran escala en el mundo. Uno de ellos es la siniestralidad vial en Colombia, un fenómeno que cobra miles de vidas al año y afecta tanto a las víctimas directas como a sus familias, las entidades públicas y la sociedad en su conjunto. Aunque se tiende a pensar que estos eventos viales ocurren al azar, la realidad es que, en muchos casos, son evitables. Aquí es donde el uso de datos y plataformas tecnológicas entra en juego, permitiendo entender mejor las causas y tomar medidas concretas.

“Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se mejora”, dice Álvaro Alfonso Galeano, analista SIG del Grupo de Sistemas de Información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial a Enter.co.

El analista cree firmemente en el poder de los datos para cambiar el curso de esta problemática. A través del análisis detallado de datos, la plataforma Sinidata y el tablero BI brindan a las autoridades y al público una visión profunda sobre los siniestros viales en tiempo real, destacando patrones que, de otra forma, pasarían desapercibidos.

¿Por qué son importantes los datos?

Para entender la importancia de los datos en la prevención de siniestros viales, es crucial diferenciar un “accidente” de un “siniestro”. Mientras que el término “accidente” sugiere que el hecho es inevitable, un “siniestro” reconoce que muchos de estos eventos se pueden prevenir mediante intervenciones puntuales y cambio de comportamientos. Así, el cambio de terminología no es menor: implica que, con los datos adecuados, tanto las autoridades como los ciudadanos pueden tomar decisiones que ayuden a reducir estos hechos.

Plataformas como Sinidata procesan un gran volumen de información proveniente de diversas fuentes, desde informes policiales hasta reportes comunitarios en tiempo real a través de aplicaciones como Waze.

Gracias a esto, es posible monitorear las áreas de mayor riesgo. La información se almacena y procesa en un sistema alimentado por tecnologías como ArcGIS de Esri y Azure, lo que permite visualizar y analizar los datos en mapas interactivos.

“Nosotros utilizamos datos geográficos y los integramos con otros datos alfanuméricos. Esto nos permite ver patrones en tiempo real, como el aumento de siniestros los fines de semana o en días festivos”, explica el analista.

El Tablero BI, un espejo de la realidad vial en colombia

El tablero BI se ha convertido en un recurso invaluable, ofreciendo una mirada detallada a la siniestralidad vial. Este tablero no solo muestra cifras de fallecidos y lesionados, sino que también permite identificar los tipos de siniestros y las víctimas más vulnerables.

Las estadísticas demuestran que los motociclistas son los actores viales más afectados, seguidos por peatones y conductores de vehículos. Estos datos han permitido que las políticas de seguridad vial en el país enfoquen sus esfuerzos en proteger a estos grupos.

Por su parte, la plataforma Sinidata muestra cómo, durante los fines de semana y en días festivos, la mortalidad en las vías aumenta considerablemente. Esto se debe en parte a la disminución de operativos de control y al incremento en el consumo de alcohol y la conducción en altas velocidades.

Sin embargo, con el uso de estos datos, las autoridades pueden planificar y desplegar operativos de forma más efectiva; permite a las autoridades identificar puntos críticos, como glorietas y tramos carreteros peligrosos, donde las intervenciones resultan más necesarias.

¿Cómo se clasifican los siniestros viales?

Colombia cuenta con una extensa red vial que incluye carreteras de red primaria, secundaria y terciaria, cada una con distintos niveles de mantenimiento y tránsito. Según Álvaro, la red primaria, que conecta los principales centros urbanos y corredores logísticos del país, es donde ocurren gran parte de los siniestros. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali también registran altos índices de siniestralidad, especialmente en fines de semana. La plataforma ha revelado que, a menudo, el comportamiento inadecuado de los conductores es el factor principal en los siniestros, en lugar de las condiciones de la vía.

“La mayor parte de los siniestros viales son causados por el comportamiento humano. El 90% de las muertes en siniestros están asociadas a acciones como el exceso de velocidad, la conducción bajo el efecto del alcohol y la falta de uso de elementos de seguridad, como el casco o el cinturón de seguridad”, afirma.

A pesar de ello, la tecnología en infraestructura vial también juega un papel fundamental, con barandas y señalización que buscan minimizar el impacto de estos comportamientos peligrosos.

¿Cómo impactan los datos a los ciudadanos?

La tecnología y los datos no solo benefician a las entidades públicas encargadas de la seguridad vial, sino también a los ciudadanos. Gracias a tableros como BI o como el portal Geoportal, los ciudadanos pueden acceder a información detallada y hasta descargar contenidos. Esto permite que cada persona tome decisiones informadas sobre su movilidad, evitando zonas de alto riesgo, especialmente en horarios nocturnos o en días festivos.

Por su parte, los datos de Sinidata, una plataforma que no es pública, han ayudado a formular programas específicos como Moto Destrezas, un proyecto orientado a mejorar las habilidades de los motociclistas, quienes constituyen el grupo con mayor índice de mortalidad en Colombia.

Este programa ofrece capacitaciones en maniobras de emergencia, control de velocidad y uso adecuado de equipo de protección. Según Álvaro, “la clave está en cambiar el comportamiento de los conductores, y eso se logra con educación y concientización, pero también con datos concretos que muestran la realidad de nuestros siniestros”.

Para las entidades, tener acceso a datos actualizados y específicos permite redirigir esfuerzos y recursos a las áreas que realmente lo necesitan. Por ejemplo, en lugar de realizar operativos en puntos aleatorios, las autoridades pueden utilizar Sinidata para enfocar sus esfuerzos en aquellos tramos viales que presentan un historial de siniestros, ahorrando tiempo y recursos. Esta focalización en las políticas de seguridad vial es una ventaja significativa que ofrece el análisis de datos en tiempo real.

¿Tecnología para predecir y prevenir?

Pues bien, con el uso de inteligencia artificial, se espera que en un futuro próximo el sistema sea capaz de predecir posibles siniestros y recomendar intervenciones antes de que ocurran. Esto se lograría mediante el análisis de croquis policiales de siniestros y otros datos recolectados en tiempo real, permitiendo detectar patrones y generar alertas para los usuarios y las autoridades.

La posibilidad de predecir siniestros se basa en el uso de datos georreferenciados y herramientas de inteligencia artificial. Según Álvaro, “nuestro objetivo es que los algoritmos puedan identificar causas probables a partir de los datos, para así tomar medidas preventivas mucho más precisas. Hoy contamos con tecnologías avanzadas como los sistemas de ArcGIS y Azure, que nos ayudan a consolidar y analizar la información en tiempo real”.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y la implementación de herramientas como Sinidata, la siniestralidad en Colombia sigue siendo una realidad que cobra vidas a diario.

Álvaro hace un llamado a la ciudadanía para que también asuma la responsabilidad de prevenir estos hechos. “Todos tenemos un papel en la reducción de los siniestros viales. El comportamiento responsable y la conciencia sobre las consecuencias de nuestras acciones son claves para reducir estos eventos. Los datos nos muestran una verdad ineludible: la mayoría de los siniestros viales son prevenibles”.

En una sociedad donde los datos y la tecnología están cada vez más presentes, es fundamental que los ciudadanos utilicen la información que tienen a su alcance para tomar decisiones más seguras.

Imagen: Canetti