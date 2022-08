Cómo transferir dinero desde Davivienda a Nequi

Aunque ya la mayoría de bancos cuentan con una billetera digital, el servicio ofertado por Bancolombia es sin duda la más conocida: Nequi. Quizás por ser una de las primeras marcas que empezaron a ver los colombianos y su rápido despliegue entre las tiendas y restaurantes de barrio. De hecho, habrá ocasiones en las que quieras pagar con tarjeta, pero ¡oh sorpresa!, solo reciben Nequi.

Si te encuentras en este aprieto, no te preocupes, hay una solución rápida y eficaz: pasar el dinero de tu banco a Nequi. En esta ocasión, te explicaremos cómo transferir el dinero desde tu cuenta bancaria, exclusivamente desde Davivienda. Lo primero que debes tener en cuenta es que, es que, por lo menos Davivienda si cobra por las transacciones; el costo varía dependiendo de la cantidad de dinero que transfieras. La transferencia se debe ver reflejada en la cuenta de Nequi en cuestión de minutos, siempre y cuando se realice antes de las 3 de la tarde, de lo contrario, se verá reflejada después de 24 horas. Igualmente sucederá en el caso de enviar dinero en días no hábiles.

Hay dos opciones de realizarlo, desde la página web o desde la aplicación del banco. No obstante, el banco no te permitirá enviar dinero sino has registrado la cuenta a la que enviarás el dinero, antes. Para ello, debes ingresar directamente a la página web te diriges a la esquina superior derecha, desde ‘Ingreso clientes’; deberás digitar el número de cédula vinculado a la cuenta y la contraseña asignada. ¡Ojo! Recuerda que no es la contraseña del cajero, es la clave virtual.

En la esquina superior derecha está la opción ‘Más servicios’, dentro del menú que se despliega, debes seleccionar la opción ‘inscripciones’. Ahora, escoge la primer opción ‘Inscribir cuentas y depósitos electrónicos para Transferencias’ , seguido de ‘Cuentas y Depósitos Electrónicos de Otras Entidades Financieras en Colombia’ y seleccionas la opción ‘Adicionar’. Entre el menú de entidades podrás encontrar ‘Nequi’; en el número de cuenta deberás escribir el número de celular de la cuenta de Nequi a la que pasarás el dinero; la cédula de la persona y el ‘alias’ es como tú lo reconocerás. Una vez hayas llenado los datos, pulsa en ‘Inscribir’, deberá llegar un código de confirmación a tu celular y listo.

Te puede interesar: Cómo enviar dinero desde Daviplata a Nequi

Ahora, para transferir desde la misma página; verás una columna a la izquierda donde encuentras el botón ‘transferir’. Al pulsar esta opción, se desplegará las opciones de transferencia, deberás seleccionar ‘A cuentas y depósitos electrónicos de otras entidades financieras en Colombia’. Si no tienes más cuentas inscritas, inmediatamente la página selecciona la cuenta de Nequi que acabas de inscribir. Solo queda especificar la cantidad dinero que quieres transferir; sí o sí deberás llenar el espacio de ‘Detalle de la transacción’. Ahora solo te queda confirmar y listo.

Para hacerlo desde la aplicación es aún más sencillo. Una vez hayas ingresado con tu número de cédula y clave virtual, verás en menú en la parte superior izquierda; lo reconocerás por las tres líneas horizontales. Desde allí ingresas a ‘Transferencias y avances’ y seleccionas la opción ‘A cuentas de otros bancos’. Dentro de la nueva sección elige ‘Cuenta de destino’; allí aparecerán todas las cuentas que hayas inscrito desde la página.

Selecciona la cuenta de Nequi a donde transferirás el dinero, selecciona el monto de dinero. Acá también debes especificar el ‘Detalle de la transacción’ y luego pulsas en ‘Continuar’. La app te mostrará el detalle de la transacción y solo debes dar en ‘Transferir’ y listo.

Imagen: Montaje ENTER