Clubhouse filtra nueva funcionalidad por accidente

Desde el viernes, algunos usuarios de Clubhouse tuvieron acceso a Backchannel, una funcionalidad que permitía chatear por texto y no por voz en la plataforma. Curiosamente, no todos los usuarios la tenían disponible y sus características eran limitadas, lo que llevo a muchos a pensar que la empresa se equivocó en su publicación. Especialmente, porque no aparecía en las notas de actualización que llega con cada una de ellas.

Por supuesto, Clubhouse no pudo evitar que se hicieran capturas de pantalla y que algunos trataran de usarla. Pero la funcionalidad desapareció unas horas después. Todo parece indicar que fue un error y que no está lista, pero ¿la plataforma estaría dejando su cualidad de solo audio para introducir algunas funcionalidades con texto? Por supuesto, después de que prácticamente todas las otras aplicaciones se copiaron de su principal funcionalidad, es obligatorio seguirse reinventando para mantenerse.

También te puede interesar: Clubhouse supera el millón de descargas en Android.

Un vocero de Clubhouse le dijo a The Verge que: «Como parte de la ingeniería del producto, la plataforma está constantemente explorando y haciendo pruebas de nuevas funcionalidades. Algunas veces llegan a los usuarios y otras veces no». Además, agregó que algunas veces los fundadores de Clubhouse comentan los planes que tienen con la aplicación en su Sunday Town Halls, un room semanal que hacen en la aplicación.

En todo caso, la aplicación se hizo un spoiler propio, que normalmente queda en manos de filtradores y analistas y muy seguramente su equipo IT ha aprendido que no hay nada que se escape al ojo del usuario y los pantallazos. Por ahora, nosotros tendremos que esperar para conocer Backchannel.

Imagen: Captura de pantalla.