Clona.Ia: el chatbot para hacer sexting creado por Riley Reid

Era solo cuestión de tiempo antes de que la inteligencia artificial llegara al porno. Esta semana la actriz de contenido para adultos Riley Reid anunció el lanzamiento de Clona.Ia: un chatbot especializado en imitar a los creadores y realizar sesiones de ‘sexting’.

La idea de utilizar chatbots para imitar la personalidad de creadores no es nueva. Hace solo unos meses reportamos como Amouranth (una de las streamers más populares del mundo) había lanzado su propio avatar virtual utilizando IA para ‘conversar’ con sus seguidores. El límite hasta el momento estaba en que la mayoría de estas plataformas prohibían y entrenaban a sus modelos para que ninguna de las repuestas pudiera convertirse en sexting.

Pero Reid vio el potencial de este tipo de plataformas para los creadores de la industria pornográfica o de contenido para adultos, que no tienen problemas en ver a sus ‘avatares’ tener este tipo de conversaciones subidas de tono. El modelo de Clona.Ia está construido utilizando el modelo de lenguaje de LLaMa, que es el sistema abierto de Meta, modificado para ajustarse a las necesidades ‘particulares’ del servicio que ofrece y para poder responder de la manera más cercana posible a cómo la haría las actrices porno que imita.

Por un valor de $30 dólares al mes la promesa del modelo es que los suscriptores pueden tener conversaciones ‘íntimas’ con las versiones digitales de sus creadoras de contenido para adultos favoritas. Por ahora la plataforma solo cuenta con una chatbot para Reid y Lena the Plug, pero sus creadores esperan que el concepto pueda atraer a más personas interesadas en explorar la idea.

En una entrevista con el portal 404media, Riley Reid entró en detalles sobre cómo se creó el modelo para que pudiera construir a su versión virtual. Al igual que otros chatbots IA se alimentó utilizando una compilación de contenido de videos, podcast y entrevistas. Luego se entrenó con el objetivo de que pudiera responder de la manera más cercana a como lo haría ella, pero sin entregar información personal.

Durante la entrevista, Riley Reid también habló del rol que cree que tendrá la IA en la industria pornográfica. Para ella una de sus ventajas es la capacidad de poder seguir ofreciendo ingresos en un mercado en el que sus actrices suelen ‘retirarse’ por cosas como querer ampliarse a otras industrias o simplemente no tener la edad adecuada para seguir apelando a las mismas audiencias.

“Me estoy haciendo mayor, mi vida familiar viene por mí. Poco a poco me estoy saliendo de la industria, pero me gustaría poder seguir siendo parte de ella, por lo que siento que esta también es una gran oportunidad para expandirme. Muy pronto llegará un día en el que la gente dirá: ‘Oh, Riley dejó la pornografía’… Así que me siento afortunada de que la IA pueda brindarme longevidad en mi carrera adulta, mientras que alguien 10 años atrás no tenía la misma oportunidad de potencialmente seguir teniendo una carrera… Puede que no me extinga gracias a la IA”.

El uso de IA en la industria porno es otro de los temas que en estos momentos se está debatiendo, especialmente cuando se trata del uso no autorizado para recrear imágenes de actores, celebridades o figuras políticas en actos sexuales (a través del Deep Fake o modelos que recrean la voz)

