cinco funciones poco conocidas de Android

El sistema operativo Android es el más utilizado en el mundo, esto gracias a la facilidad que presenta su interfaz. Actualmente, Android ha pasado por 12 actualizaciones, de hecho, algunos dispositivos ya cuentan con la última versión, Android 12. Sin embargo, existen varias funciones que pocos conocen y utilizan, hoy te enseñaremos cinco de ellas para que aproveches al máximo tu dispositivo.

Grabación de pantalla

Quizás en algún momento has tenido que grabar la pantalla de tu celular y has tenido que descargar una aplicación adicional para hacerlo. Aunque Android ya había incluido esta función en varias capas de personalización, su aterrizaje fue oficial hasta la versión Android 11.

Utilizarla es muy sencillo. Lo primero que debes saber es que dependiendo del celular que tengas su configuración variara, sin embargo, esta es la forma más genérica. Si deslizas el menú de ajustes rápidos encontrarás la función “grabar pantalla” ingresando allí solo necesitarás dar “iniciar ahora” y empezarás a grabar.

En algunos celulares, esta función no está visible, si ese es tu caso, simplemente debes ingresar en el menú y dar click en “editar botones” o “ajustes rápidos”. Desde allí, ya podrás visualizar el botón, arrastrarlo al menú y ya está.

Compartir contraseña Wi-Fi

Tu celular guarda todas las contraseñas WiFi donde te has conectado, pero, cuando vamos a ingresar a mirar cuál es para compartirla con alguien más, no es tan sencillo. Para esto, Android ha incluido la opción de compartir una conexión por medio de código QR.

Para poder compartir una contraseña solo debes ingresar al apartado de WiFi, si ingresas a los ajustes de esta conexión te aparecerán varias opciones, entre ellas “código QR” o “Compatir WiFi”. En este momento, se abrirá un código que podrás escanear desde el dispositivo que deseas conectar y listo.

Leer códigos QR

Si bien con la pandemia se incrementó el uso de estos códigos, no son tan nuevos como creemos. No obstante, para poder ver el menú de un restaurante o comprar una boleta, etc. Mucha gente ha optado por descargar aplicaciones que les permita escanear, pero, esto no es necesario con Android.

Todos los dispositivos con este sistema operativo cuentan con “google lens”, si ingresas allí se activará automáticamente la cámara de tu celular con un recuadro dentro, si ‘tomas la foto’ escaneará el código y podrás ingresar a la página que desees.

Posponer notificaciones

En algunas ocasiones llegan notificaciones en momentos en los que no tenemos tiempo para revisar y contestar, para esto, existe la opción para postergarlas. Para hacerlo solo debes deslizar suavemente la notificación hacia la izquierda, allí aparecerá la tuerca de ‘configuraciones’ y un reloj o campana que te indican que puedes posponer las notificaciones.

Si ingresas a esta última opción se deslizará un menú donde tendrás la opción de elegir el tiempo que deseas postergar. Te permite hacerlo durante 15 minutos, 30 minutos o una hora.

Bienestar digital

Si eres de las personas que pasa mucho tiempo navegando desde el celular y quieres cambiar este hábito, Android lo hace por ti. Con esta opción podrás poner temporizador en todas las aplicaciones que utilizas, solo debes ingresar en ‘ajustes’ o ‘configuración’, ingresas a la opción ‘salud digital’ y encontrarás el apartado ‘temporizador de aplicaciones’.

Cuando ingreses allí, se desplegará un listado con todas las aplicaciones que utilizas ordenadas de mayor a menor frecuencia, incluso, te muestra la cantidad de tiempo que has pasado en cada una al día. Al lado derecho de cada una de las aplicaciones encontrarás un icono con un reloj, allí podrás establecer el tiempo que quieres utilizar cada aplicación. Ahora, cuando pases este tiempo, el celular ter avisará.

Imagen: Unsplash