Bumble BFF será ahora una aplicación independiente

Aunque Bumble fue creada principalmente como una aplicación de citas, no es el único servicio que brinda. Desde hace siete años, la app decidió integrar ‘Bumble BFF’, una opción donde los usuarios pueden conocer personas y hacer nuevos amigos. Ahora, la compañía decidió ir más allá con una aplicación dedicada exclusivamente a quienes desean crear nuevas amistades.

Tal y como informan nuestros colegas de Mashable, Bumble está haciendo el lanzamiento de ‘Bumble For Friends’, una aplicación exclusiva para la búsqueda de amigos en tu zona. Por si te lo preguntas, esta nueva app funcionará casi de manera exacta a Bumble BFF, el que ya conoces dentro de la aplicación original. Dicho así, al igual que en la cualquier aplicación de citas, tendrás que crear un perfil.

Para crear tu nuevo perfil tendrás que proporcionar los datos de siempre: información personal como tu nombre, situación sentimental, estatura, religión, etc. Sumado a esto, deberás subir las fotos que desees y agregar tus preferencias como tu afinidad política, si te gusta beber alcohol o no y por qué buscas hacer nuevos amigos. Posteriormente, basado en tus intereses y gustos, Bumble For Friends te recomendará a las personas más afines para ti.

Pero, como lo mencionamos antes, la nueva app es casi exacta a la opción “Bumble BFF”. Una de las características nuevas que llegan a Bumble For Friends es la opción de crear un chat grupal. Entonces, si crees que algunos de tus ‘match’ pueden llevarse bien entre sí, podrás agregar dos o más en un mismo chat grupal. En este punto también puedes poner el nombre que desees al chat grupal. Lo cierto es que los invitados recibirán una notificación sobre el nuevo chat, con el nombre del grupo y/o la actividad potencial que has elegido para dicho chat.

Por ahora, la compañía está probando la nueva aplicación en el Reino Unido y algunas regiones seleccionadas de Asia. Se espera que los próximos meses llegue a otras regiones como Estados Unidos y Latinoamérica, cuando eso suceda, lo informaremos en nuestro portal. Pero no te preocupes, la llegada de Bumble For Friends no significa que debas descargarla para buscar amigos, es decir, podrás seguir usando la aplicación origial tanto para buscar el amor como para encontrar amigos.

Imagen: Bumble