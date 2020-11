Así puedes saber cuánta memoria tienes en Google Fotos

Google Fotos ya no tendrá backups ilimitados. Hay una buena razón por la que es una de las noticias más importante de la semana, y es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En este caso, la posibilidad de tener respaldos de las fotos y videos que tomes. Bajo los cambios más recientes, Fotos compartirá la memoria de Google One de 15GB. Más importante, Google confirmó que el cambio no es retroactivo, es decir que si el 15 de junio tiene más de esto almacenado no perderás la información… a menos de que decidas descargar o borrar algunas de estas fotos antes de 24 meses, tiempo en el que Google decidirá eliminar algunos de tus archivos por ti.

¿Qué es lo que queda por hacer? Lo primero es verificar cuánta memoria tienes en Google Fotos y luego determinar su hay algunos archivos que no necesites allí. En ENTER.CO hemos preparado esta guía para que puedas hacerlo sin problema.

Cómo ver cuántas fotos y videos tienes almacenadas.

1- Ingresa a este enlace. Te dirigirá al panel de control de Google.

2- Ve a la opción de fotos. Esta ventana te dirá cuántas fotos tienes almacenadas, cuántos álbumes creados (por ejemplo, Google los clasifica por tu ubicación o la fecha en la que se crearon).

Cómo ver cuántas fotos y videos tienes almacenadas.

3 – En la misma ventana de fotos, en la parte de abajo, encontrarás una opción que dice ‘ir a fotos’.

4 – En la ventana de Fotos, en el panel izquierdo la última opción tiene el nombre de ‘Almacenamiento’. Haz clic ahí.

5 – Esta ventana te dará información del almacenamiento que tienes en Gmail, Google y en fotos.

Cómo puedes liberar espacio

Supongamos que el espacio que tienes no es mucho y quieres limpiar algunas fotos y videos que ya no necesitarás. Hay una manera en la que puedes eliminar algunos de los archivos más pesados (usualmente videos).

6 – En la misma venta a de información de almacenamiento encontrarás una opción llamada ‘Recuperar Espacio’. Selecciónala.

7 – Baja hasta la opción ‘Elementos Grandes’ y encontrarás la opción de fotos. Allí podrás revisar liberar los archivos más pesados

Imágenes: Capturas de pantalla ENTER.CO