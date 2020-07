Así puedes activar las burbujas de chat en Telegram

¿Todavía sigues usando WhatsApp? No entendemos porqué cuándo, en términos de funciones, seguridad y opciones hay algo como Telegram que hace el trabajo mucho mejor. La app tiene mucho menos penetración en el mercado que el servicio de Facebook, pero el hecho de que cuente con un verdadero modo web (es decir, que no necesitas que tu celular esté conectado a la Internet para que funcione) lo hace una opción mucho más atractiva.

Por si fuera poco, Telegram está haciendo esfuerzos adicionales para integrar funciones de otras apps. Como fue informado primero por XDA Developers, la app de mensajería está probando una función para activar burbujas de chat en Telegram, los bocadillos flotantes que tienen apps como Messenger y que aparecen cuando tienes otra aplicación abierta en tu equipo y que puedes mover o que al pulsarlos expanden el chat para que lo veas completo. Ahora puedes activarlos en tu equipo, si quiere probarlos antes que nadie.

Lo primero que hay que aclarar es que se trata de una función en desarrollo. Esto quiere decir que no se encuentra activo a través de alguna actualización, sino que debes ingresar a las funciones de desarrollador en la app y habilidad la función de burbujas de chat en Telegram de manera manual.

– Ingresa al menú de la app (las tres barras horizontales arriba).

– Ve a ajustes.

– Baja hasta el final de la app. En la parte de abajo verás la versión (Telegram para Android, seguido del serial de la versión). Si es la primera vez que ingresas, mantenlo presionado hasta que veas un mensaje con un shruggie (¯ \_(ツ)_/¯ ), luego te llevará a una página. Regresa, vuelve a mantenerlo presionado y ahora podrás ingresar al menú secreto de Telegram.

– Selecciona ‘Enable Chat Bubbles’.

De nuevo, les recordamos que se trata de una función en desarrollo de la app. Por esa razón estéticamente no es tan pulido como muchos pueden esperar. Por ejemplo, la burbuja es cuadrada, para aquellos que pueden sufrir al ver in icono que no es redondo en su pantalla. También cabe aclarar que no en todas las terminales en las que probamos la función aparecían las burbujas de conversación en el menú. No pudimos identificar cuál es la casusa por la que en estos equipos no era posible habilitar esta función. Pero, incluso si no puedes disfrutar de la opción, es señal que de que es un cambio en camino que, con suerte, llegará antes de que Android 11 aterrice (que, creemos, traerá las burbujas a las apps de mensajería).

También, si es la primera vez que conoces o ves las funciones en desarrollo en Telegram, te sugerimos que pruebes algunas. Por ejemplo tienes una opción para leer todos los chats que no hayas abierto o no pausar la música cuando estés grabando un mensaje de voz.

Imágenes: Capturas de pantalla y Telegram.