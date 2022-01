Así puedes activar el modo oscuro en WhatsApp Web

WhatsApp lanzó su última actualización para los usuarios beta de la aplicación de mensajería instantánea para Windows. Hace unas semanas la plataforma había corregido algunos errores en el servicio, pero ahora, con la versión número 2.2201.2.0, la compañía está modificando también el diseño de la app.

Esta versión de WhatsApp para PC es diferente a WhatsApp web y a la versión de escritorio, ya que está basada en la plataforma de aplicaciones universales (UWP). Esto permite que la app se integre de forma más natural al ecosistema de Microsoft, habilitando incluso la personalización de alertas y notificaciones.

Pues bien, la aplicación de WhatsApp para Windows recibió su segunda actualización del año y de acuerdo al portal WABeta, los cambios que algunos usuarios pueden comenzar a notar tienen que ver con el aspecto visual de la interfaz. Y es que al implementar la biblioteca de estilos WinUI2.7, el diseño de las opciones dentro del menú y los cuadros de diálogo han cambiado de tal forma que se adaptan al estilo gráfico de Windows 11.

📝 WhatsApp beta UWP 2.2201.2.0: what’s new?

WhatsApp is bringing minor UI improvements for the Windows native beta app.https://t.co/zEJXE9BWMi

