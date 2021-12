¡Así puedes acceder gratis a Star+ por tiempo limitado!

Si no te has visto la nueva serie de Chucky, o no alcanzaste a ver en cine Free Guy, o quieres repetirte varios episodios de Los Simpson o de The Walking Dead, este fin de semana tendrás la oportunidad perfecta. Del 10 al 12 de diciembre, Star+, la plataforma en donde se alojan todos los contenidos que por segmentación no pueden hacer parte de Disney+ de forma exclusiva, te permitirá acceder a sus contenidos de forma gratuita. Para disfrutar del beneficio solo necesitarás ingresar al servicio a través de un enlace especial.

La estrategia, llamada Star+ Pase Libre, busca conquistar nuevos suscriptores, luego de que en la conferencia Communacopia 2021, realizada en septiembre por el banco de inversiones Goldman Sachs, Bob Chapek (CEO de Disney) reconociera que el crecimiento de Star+ en Latinoamérica es más lento que el que esperaba la compañía.

Esta no es la primera vez que la plataforma activa una promoción de este estilo. En octubre de este mismo año, a tan solo dos meses de haber aterrizado en la región, se llevó a cabo la promoción de Star+ Pase Libre que funcionó en los mismos países que en esta oportunidad. Estos son: Colombia, Brasil, México, Chile y Perú.

Para acceder gratis al catálogo completo de Star+, el cual incluye los partidos de ligas internacionales de fútbol como LaLiga, la Premier League, la Serie A (Italia) y la Ligue 1, destacándose los clásicos Real Madrid vs. Atlético Madrid y PSG vs. Mónaco, es necesario que te registres con todos tus datos en la plataforma mediante este enlace (una vez esté habilitado): www.StarPlus.com/promo. No obstante, si después del fin del semana (es decir, olvidas cancelar tu suscripción, la compañía comenzará a generar el cobro.

