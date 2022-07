Así funciona JustWatch la guía de streamings

Hace un buen tiempo no saco espacio para ver películas como hace algunos años, sin embargo, mis amigos y familiares constantemente me recomiendan películas. Revisando entre cosas encontré una lista donde tengo anotas las producciones que me han recomendado, pero ahora surgió otro problema: no sabía dónde verlas. Con todas las plataformas de streaming que hay, es fácil olvidar en cuál está esa que quieres ver.

Sí, estaba la opción de googlear la película para que me dijera en qué sitio web podía verla, pero me parecía aburrido y dispendioso. Finalmente encontré JustWatch, una aplicación que hace la vez de una ‘guía de streaming’. Te explicaré cómo usarla para que también puedas saber dónde encontrar todas las series, películas, documentales, partidos de fútbol, etc.

Deberás descarga la aplicación desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono o descárgala aquí para Android y aquí para iOS. Deberás registrarte pero es sencillo; la solución más fácil es conectarlo con Facebook o el correo, sin embargo, podrás crearla desde ceros si así lo deseas. Solo deberás escribir un correo electrónico y contraseña. Una vez hayas ingresado, la aplicación te pedirá que incluyas las plataformas donde quieres que se muestren las películas.

La aplicación te pide que elijas las plataformas que deseas; lo recomendable en este punto es que tengas abiertas las plataformas de streaming en tu teléfono, de esa manera JustWatch te remitirá directamente si así lo requieres. Por ejemplo, si buscas ‘Ted’ en JustWatch te mostrará que está disponible en Netflix y HBO Max, si tú tienes instalado Netflix y tienes la sesión abierta, podrás entrar directamente a ver la película desde allí.

Debes asegurarte de estar buscando el contenido en el país correcto. Para ello, debes ir a tu cuenta en la esquina superior derecha donde ves un ícono de una persona. Allí verás que hay un país seleccionado, verifica que sea el correcto, de lo contrario, se mostrarán los catálogos del país que no es.

Una de las desventajas de la aplicación es que contiene anuncios, pero como la mayoría de aplicaciones, si quieres prescindir de los anuncios, debes pagar una suscripción premium. No obstante, como buena colombiana, me llama más la atención si es gratis.

Imagen: Captura de pantalla JutsWatch